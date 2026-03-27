Karadenizli sananlar yanıldı! Taşacak Bu Deniz’in İso’su bakın nereli çıktı

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz gündemden düşmüyor.

Dizinin en sevilen, en doğal bulunan karakterlerinden biri de İso.

Dizideki hırçın ama neşeli tavırları, ağzından düşürmediği Karadeniz tabirleri ve o kendine has aksanıyla izleyicinin "kesin Karadenizli" dediği Erdem Şanlı’nın aslen nereli olduğu merak konusu olmuştu.

İşte ünlü oyuncunun memleketi:

KARADENİZLİ DEĞİLMİŞ

2 Eylül 1996’da İzmir’de dünyaya gelen Erdem Şanlı, Boşnak kökenli bir aileden geliyor.

İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine Avlu dizisiyle adım attı.

Kısa sürede farklı projelerde yer alarak deneyimini artıran oyuncu, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.