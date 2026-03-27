Taşacak Bu Deniz'den izleyicilere kritik uyarı: "İtibar etmeyin"

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Çekimleri Trabzon'da gerçekleşen dizi, milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi yoğun ilgi görmeye devam ederken dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Dizi ekibi, resmi hesaplarından paylaştığı açıklamada izleyicileri "dolandırıcılık" konusunda uyardı.

Taşacak Bu Deniz sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Değerli İzleyicilerimiz, Dizimizle ilgili resmi hesaplarımız dışında paylaşılan çekiliş, etkinlik ve benzeri asılsız duyurulara lütfen itibar etmeyiniz. WhatsApp topluluk kanalımız bulunmadığını önemle belirtmek isteriz. Mağduriyet yaşanmaması adına yalnızca resmi kanallarımızı takip etmenizi rica ederiz. Asılsız bilgi paylaşan, kurumumuzu veya oyuncularımızı suistimal eden hesap ve kişilerle ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz." denildi.