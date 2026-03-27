Zirvede yalnız kaldı! Milli maç reyting sonuçlarına damga vurdu

26 Mart 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting mücadelesinin kazananları netleşti.

Dizilerden yarışma programlarına kadar pek çok yapımın izleyiciyle buluştuğu gecede, hangi projelerin öne çıktığı merak konusuydu.

TİAK tarafından açıklanan verilerle birlikte Total grubunda zirveye yerleşen yapımlar da belli oldu.

ZİRVEDE MİLLİ MAÇ VAR

Dün akşam Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Türkiye - Romanya maçı reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

İkinci sırada perşembe günlerinin favorisi Sevdiğim Sensin dizisi yer aldı. Üçüncü sırada ise Halef Köklerin Çağrısı dizisi yer aldı.