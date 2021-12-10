'Kardeşini bulduk'! Sibel Kekilli'ye benzerliğini görenler inanamıyor...

Bir Youtube kanalında ünlüleri taklit eden genç kadının yeteneği sosyal medyayı sallarken, "Sibel Kekilli benim ablam" itirafı akıllarda soru işaret bıraktı.

Sibel Kekilli, bundan yaklaşık 4 yıl önce, gelen taciz mesajlarına isyan bayrağını çekmiş ve Instagram'dan Türkiye'yi engellemişti.

Uzun zamandır Türkiye'de bulunmayan Kekilli, şimdilerde ne yapıyor merak ediliyordu.

Youtube'da yayınlanan 'Anlatanadam ile Kolay mı Zor mu' adlı programa katılan Cansu Karaca adlı bir yarışmacı, yaptığı taklitlerle adeta viral oldu.

Öte yandan Cansu Karaca'yı görenler Sibel Kekilli ile benzerliği karşısında şaştı kaldı.

"SİBEL KEKİLLİ'NİN KARDEŞİYİM"

Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'yı birebir canlandıran genç oyuncu izleyicilerin beğenisini topladı.

Karaca, kendisinin Kekilli'ye benzetilmesinden dolayı "kardeş" sanıldıklarını da anlattı.

"Sibel Kekilli benim ablam, annemin ilk eşinden" şakasıyla Karaca bir an akıllarda soru işareti yaratırken, görenlerin ilk bakışta inandıklarını dile getirdi.

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TÜRKİYE'YE GELİYOR

Pornografik filmleriyle ünlenen ve Game of Thrones filmiyle zirveyi yakalayan Kekilli, yakın zamanda Türkiye'de bir projede de yer aldı.

Karanlık Gece filminde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Taner Birsel ile birlikte Türkiye asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli de oynuyor.

Büyük bir merakla beklenenfilmin galası 2022 yılının Şubat ayında İstanbul'da yapılacak. Galaya başrol oyuncu Sibel Kekilli'nin de katılacağı iddia ediliyor.