Kardeşlerim'in Aybike'si ablasını paylaştı, gören vuruldu! "Güzellik genetikmiş" Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari'nin ablası, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melis Minkari, Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı.

Müzikle arası oldukça iyi olan Minkari, Kardeşlerim dizisi sayesinde herkes tarafından tanınmaya başlandı.

Aybike karakterine hayat veren oyuncu, güzelliğiyle de sosyal medyada gündem olan bir isim...

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dillerden düşmeyen Minkari'nin ablası da yorum yağmuruna tutuldu.

Güzelliğin genetik olduğu kanıtlandı

Ünlü ismin ablası ile pozlarını görenler çok şaşırdı. Melis Minkari'nin ablası ile pozu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Güzel oyuncunun abla kardeş pozuna; 'Çok benziyorlar', 'Güzellik genetikmiş' gibi yorumlar yapıldı.