Kartal pençelerini Türkiye'nin en güzel kızına takmış! Cenk Tosun'un eşi sosyal medyayı salladı Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin başarılı ismi Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun, güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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Beşiktaş'ın başarılı ismi Cenk Tosun'un aile hayatı, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Mütevazı kişiliği ve futboldaki başarılarını aile hayatında da gösteren Cenk, Ece Tosun ile evli.

Bu evliliğinden bir kız bir de erkek çocuğu dünyaya gelen Cenk Tosun, sosyal medyada gündem oldu.

Eşi Ece Tosun'un güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan Cenk için, "Kartal pençelerini Türkiye'nin en güzel kızına takmış" yorumları yapıldı.

İşte Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun!

Sosyal medyayı aktif kullanan Ece Tosun, zamanını çocuklarıyla geçiyor. Arden Cenk ve Alin adında iki çocuğu olan Tosun, onların bazı anlarını da sosyal medyadan yayınlıyor.

Eşinin de yanından bir an olsun ayrılmayan güzel isim, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Hoş bir havası olan ve güzelliğine övgüler dizilen Ece Tosun, uzun süre gündemde kalacak gibi duruyor.