Kazara Aşk dizi oyuncuları ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımını Koliba Film'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği yeni dizi Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in Kazara Aşk dizisi, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi olmaya geliyor.

Seyirciler, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan dizinin oyuncu kadrosuna dair detayları araştırılıyor. Peki Kazara Aşk konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Kazara Aşk oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerin merak edilenleri...

KAZARA AŞK DİZİ KONUSU

Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir. Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir.

KAZARA AŞK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR (Civan)

Civan Gaziantepli zengin bir ailenin veliahtlarından biridir; ancak şansı aşkta bir türlü yaver gitmez. Sevdiği kıza yüzük verir ama teklifi reddedilir. Civan ile Şimal’in yolu ise işte o anda kesişir ve yaşanan kaza sonucu büyük bir aşk başlar.

SUDE ZÜLAL GÜLER (Şimal)

Şimal üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran Artvinli güzel bir kızdır. Şimal’in yolu şans eseri Civan ile kesişir ve arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik bir aşk başlar.

UĞUR ÇAVUŞOĞLU (Tahsin)

Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur ile karı kocayı canlandıracak.

SERVET PANDUR (Neval)

Servet Pandur, Uğur Çavuşoğlu ile karı kocayı canlandıracak.

BURAKHAN YILMAZ (Doktor Kenan)

İncir Ağacı dizisinde hayat verdiği Orhan karakteri ile tanınan ve çok sevilen Burakhan Yılmaz Kazara Aşk dizisinde doktor Kenan karakteri ile izleyicisi karşısına çıkacak.

SELİN IŞIK (Nazlı)

Nazlı güzel ve başarılı bir reklamcıdır.

DENİZ ALTAN (Aslı)

Aslı Şimal’ın arkadaşıdır. Dünyalar tatlısı bir kızdır.