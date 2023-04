Kendall Jenner cesur transparan elbisesiyle şok etti! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.. Ünlü model Kendall Jenner cüretkar instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İddialı tarzıyla dikkat çeken Kendall Jenner'ın son paylaşımı milyonlarca kişi tarafından beğenildi. İşte o kareler..

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner iddialı instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

27 yaşında olan Kendall Jenner gerek özel hayatı ile gerekse iddialı pozları ile bütün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 286 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Kendall Jenner her paylaşımı ile gündeme oturuyor.

3 Kasım 1995 yılında Los Angeles'ta dünyaya gelen Kendall Jenner, Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner güzelliği ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

İşte Kendall Jenner'ın cesur paylaşımı..

Kendall Jenner, üvey ablası ile birlikte "Keeping Up with the Kardashians" isimli televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ünlenmiştir.