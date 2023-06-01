Kendall Jenner transparan elbisesiyle sınırları zorladı! Göğüslerini tamamen açıkta bırakıp… Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Kardashian ailesinin üyesi. Güzelliğinin yanı sıra fit vücudu ve bacak boyuyla dikkat çeken Kendall Jenner, model kimliğiyle ön plana çıkıyor. Bu kez göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi dünyaca ünlü model Kendall Jenner, birçok markanın yüzü oldu.

Hem güzelliği hem de kusursuz fiziği ile herkesi büyüleyen Kendall Jenner, özellikle tarzıyla ön plana çıkıyor.

Verdiği çıplak pozlarla sık sık adından söz ettiren ünlü model, paylaşımları ve kıyafet tercihi sebebiyle sosyal medyada tepki çekiyor.

Kıyafetleri hakkında yapılan eleştirileri pek umursamayan Kendall Jenner, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Göğüslerini açıkta bıraktı

Bu kez göğüslerini tamamen sergileyen ünlü model, üstü tamamen transparan kıyafetinin içine hiçbir şey giymedi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o pozlar…

Ünlü model Kendall Jenner, bu kez siyah üstü transparan bir elbise tercih etti. Göğüslerini tamamen açıkta bıraktı ce göğüs uçlarını kırmızı yaprak detayıyla kapattı.

Sosyal medya hesabından olay kıyafetiyle paylaşımlar yapan Kendal Jenner, bu kez sınırları zorladı. Peş peşe yayınladığı pozları sosyal medyayı ikiye böldü.