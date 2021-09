Kesinleşti! O isimler resmen Survivor All Star kadrosunda

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrilmiş durumda. Kadroyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, iki isim daha netlik kazandı. İşte o isim

Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. Survivor All Star 2022 yarışmasında olacak isimler ise programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, şekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star, uzun bir süredir yapılmıyordu.

Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık çalışmalarına başlandığını açıklamasının ardından herkes yeni yarışmacıları araştırmaya başladı.

Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kadroya dahil olduğu haberi, magazin gündemine gelirken Poyraz ve Turabi'nin de All Star'a katılacağı yönünde iddialar vardı.

SERCAN YILDIRIM VE MERVE AYDIN KADRODA

Kadroda yer alacak isimler büyük bir merakla beklenirken eski yarışmacılardan Sercan Yıldırım, bu yıl yayınlanacak olan 'Survivor All Star' kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Survivor eski yarışmacısı Merve Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu. Bir çocuk annesi Aydın, ''Durmak yok yola devam.'' diyerek özel hocayla çalıştığı anları paylaştı.