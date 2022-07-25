Petrol
101.22
1.03%
Euro
18.2697
0.38%
Dolar
17.8337
0.35%
Altın
989.69
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.187
-3.51%
BTXN Coin
10.16
-3.14%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

    Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Canan Esin Sağlam, anlattıklarıyla sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na duygu dolu anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

    ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda oldukça duygusal anlar yaşandı.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya 41 yaşındaki Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Esin Sağlam katıldı.

    Anlattıklarıyla duygulandırdı

    Sağlam, anlattıklarıyla izleyenleri de televizyon başında duygulandırdı.

    GATA'YI Hava Tabip Teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, pratisyenlik sürecini Bandırma F16 Üssü'nde yaptığını ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını söyledi.

    Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar VİDEO

    "Topraklarımıza gidiyoruz dediğimde nabızları düzeliyordu"

    Yarışmacı Sağlam, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Havada yaşadığınız ilginç bir olay var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

    "Makedonya'dan yaralı uzman çavuşları getirmiştik. Orada yabancı dil bilemedikleri için dertlerini anlatamamışlar, beni görünce çok mutlu oldular. Başarıyla nakletmiştik. Havada hayati tehlikesi olan kişileri döndürdüğümüz zamanlar oldu. Gazilerimizi taşırken bir abla şefkatiyle ellerini tutarak vatan sana minnettar, şimdi topraklarımıza gidiyoruz diyordum. Onların da bunu duyunca tansiyonları ve nabızları düzeliyordu."

    Kim Milyoner Olmak İster de duygusal anlar #1

    Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

    Yarışmanın anlattıkları karşısında duygulanan İmirzalıoğlu ise gözyaşlarını tutamayarak, “Ne mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatana emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdınız." ifadelerini kullandı.

    Kim Milyoner Olmak İster de duygusal anlar #2

    Kim Milyoner Olmak İster de duygusal anlar #3


    İlginizi Çekebilir

    Balık avlayacaktı, 22 gün sonra cesedi çıktı
    3. Sayfa

    Balık avlayacaktı, 22 gün sonra cesedi çıktı

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü
    3. Sayfa

    İzmir’de otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir