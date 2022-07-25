Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Canan Esin Sağlam, anlattıklarıyla sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na duygu dolu anlar yaşattı.

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda oldukça duygusal anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya 41 yaşındaki Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Esin Sağlam katıldı.

Anlattıklarıyla duygulandırdı

Sağlam, anlattıklarıyla izleyenleri de televizyon başında duygulandırdı.

GATA'YI Hava Tabip Teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, pratisyenlik sürecini Bandırma F16 Üssü'nde yaptığını ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar VİDEO



"Topraklarımıza gidiyoruz dediğimde nabızları düzeliyordu"

Yarışmacı Sağlam, Kenan İmirzalıoğlu'nun "Havada yaşadığınız ilginç bir olay var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Makedonya'dan yaralı uzman çavuşları getirmiştik. Orada yabancı dil bilemedikleri için dertlerini anlatamamışlar, beni görünce çok mutlu oldular. Başarıyla nakletmiştik. Havada hayati tehlikesi olan kişileri döndürdüğümüz zamanlar oldu. Gazilerimizi taşırken bir abla şefkatiyle ellerini tutarak vatan sana minnettar, şimdi topraklarımıza gidiyoruz diyordum. Onların da bunu duyunca tansiyonları ve nabızları düzeliyordu."





Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Yarışmanın anlattıkları karşısında duygulanan İmirzalıoğlu ise gözyaşlarını tutamayarak, “Ne mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatana emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdınız." ifadelerini kullandı.