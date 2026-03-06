Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: 500 Bin TL’lik soruda bakın ne yaptı

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Programın bu haftaki öne çıkan ismi Çağla Dağlı, ilk ve ikinci baraj sorularını rahatlıkla geçerek dikkat çekti.

Başarısıyla 500 bin TL’lik soruyu açtırmaya hak kazanan Dağlı, verdiği kararla heyecan yarattı.

İşte 500 bin TL’lik soru e yarışmacının verdiği cevap…

500 BİN TL'LİK SORU İZLEYİCİLERİ EKRANA KİLİTLEDİ

Soru, “Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?” olarak yarışmacının karşısına çıktı.

Joker hakkı olmayan Dağlı, riske girmek istemedi ve doğru cevabı tahmin etmek yerine yarışmadan çekilme kararı aldı.

Doğru cevap ‘C- Bugünkü günde’ olarak açıklandı. Çekilme kararıyla birlikte yarışmacı 300 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.