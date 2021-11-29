Kırgın Çiçekler'in kızlarını gören tanıyamıyor! Yıldız oyuncuların inanılmaz değişimi

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler, oyuncu kadrosu ile dikkati çekmişti. Dizinin yıldız oyuncuları ise değişimleriyle gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve yetimhanede yetişen kızların hayatını konu alan Kırgın Çiçekler, herkesin ilgisini çekti.

Seyirciyi ekran başına kilitleyen ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi, tekrarlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı Kırgın Çiçekler dizisinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Mehmet Aykaç, Arif Diren, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat gibi birçok oyuncu yer aldı.

Kırgın Çiçekler, genç oyuncuların boy gösterdiği ve bazı isimlerin yıldızının parlamasında etkili olan bir yapım olarak öne çıktı.

Dizinin sona ermesinin ardından bazı oyuncular yeniden gündeme gelirken, değişimleri ise dikkati çekti.

Özellikle Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Naz Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan'ın değişimi herkesi şaşırttı.

Herkesin beğenisini toplayan genç oyuncuların bazıları ekranlardan uzak kalırken bazıları ise dizilerde boy göstermeye devam ediyor.

KIRGIN ÇİÇEKLER'İN KIZLARI DEĞİŞİMİYLE GÜNDEM OLDU

GÖKÇE AKYILDIZ:

Evlenen ve anne olan Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz yıl boşandı. Anne olduktan sonra Evlilik Hakkında Her Şey ile setlere dönen Akyıldız, sarı saçları ile beğeni topluyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ:

Yasak Elma dizisinde boy gösteren oyuncu, Kumru karakterine hayat veriyor. Güzelliği ile beğeni alan Yılmaz, rolün altından ise başarıyla kalkıyor.

NAZ ÇAĞLA IRMAK:

Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakterine hayat veren oyuncu, yeni filmi için saçlarını kazıttı. Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Naz Çağla Irmak, son görüntüsü ile dikkati çekiyor.

ALEYNA SOLAKER:

Dizide Meral karakterine hayat veren Aleyna Solaker, değişimi ile herkesi şaşırtan isimlerin başında geliyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, son görüntüsü ile hayranlarını şoke etti.

HAZAR MOTAN:

Dizide Cemre karakterine hayat veren Hazar Motan, güzelliği ile seyirciyi etkileyen isimlerdem birisiydi. Ekranlarda yer almayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.