Kırmızı Oda'nın yıldızı Binnur Kaya bakın nasıl ünlü olmuş! O şov ile hayatı değişti...

Kırmızı Oda'nın yıldızı Binnur Kaya bakın nasıl ünlü olmuş! O şov ile hayatı değişti...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya'nın kariyer yolculuğunu merak edenler, yer aldığı ilk programı görünce şaşkınlığa uğruyor. İşte Kaya'nın elinden tutan o isim...

Avrupa Yakası’nın "Şahika"sı, Yabancı Damat'ın "Nazire"si Binnur Kaya, Kırmızı Oda dizisindeki "Doktor Hanım" karakteriyle zirveye oynadı.

Final bölümü ile ekranlara veda edecek olan Binnur Kaya, oynadığı her karakterin hakkını veren oyuncular arasında.

Mütevazı tavırları ve başarılı oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran oyuncunun kariyer yolculuğu merak ediliyor.

49 yaşındaki oyuncunun yıllar önce şaşırtan bir projeyle ekranlarla buluştuğu ortaya çıktı.

Programdan sonra kariyer basamaklarını tırmanan Kaya, bakın hangi programla televizyon dünyasına "merhaba" demiş...

HÜLYA AVŞAR SHOW'UN ASABİYE'Sİ

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Binnur Kaya, Doktor Bilal’in davetiyle İstanbul’a taşındı.

Ulus Şamata Bar’da animasyon yapmaya başladılar. Bir süre Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda, ardından Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda oynadı.

Ardından bir arkadaşı, Hülya Avşar Show’a onu önerdi.

"Asabiye" tipiyle ekranda izleyiciyi kırıp geçirdi ama yıllar sonra verdiği bir röportajda, bu durumdan memnun olmadığını belirtti.

“Tiyatro okudum, televizyona çıkıyorum, ne diyeceğim herkese?” diye düşündüğünü itiraf etti. Fakat yıllar sonra “Amma boşuna üzmüşüm kendimi” dediğini de dile getirdi.