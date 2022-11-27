Ekranlarda Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim kış ayında bikinili pozlarıyla büyüledi.

Televizyon ekranlarında ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ününü artıran Melis Sezen, oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Daha önce Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde oynamıştı. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle beraber sinema filmlerinde de yer almıştır. 2018 senesinde gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde yer almıştır.

2020 senesinde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterini canlandıran Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" adlı karakterle elde etmiştir.

Soğuk havada bikinili poz verdi!

Ünlü isim, sosyal medyada çok kez cesur pozlarıyla gündeme gelmişti. Sezen, bu kez kış ayında verdiği tatil pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

"Şimdi ısındık işte"

Deniz kenarında bikinili pozlar veren Sezen'e takipçilerinden "Nasıl üşümüyorsun?", "Şimdi ısındık işte" yorumları yağdı.

İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...