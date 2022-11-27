Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.101
-0.09%
BTXN Coin
5.81
-0.34%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C
    • Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: "Şimdi ısındık"

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: "Şimdi ısındık"

    Ekranlarda Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü isim kış ayında bikinili pozlarıyla büyüledi.
    • 27.11.2022 - 13:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık'

    Televizyon ekranlarında ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan ve Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ününü artıran Melis Sezen, oyunculuk performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #1

    Daha önce Siyah İnci dizisinde de oynayan isim, ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde oynamıştı. Sonrasında Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü oynayan isim, dizi projeleriyle beraber sinema filmlerinde de yer almıştır. 2018 senesinde gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filminde ilk ciddi sinema oyunculuğunu yapan isim, 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde yer almıştır.

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #2

    2020 senesinde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde "Nazan" karakterini canlandıran Sezen, asıl ününü ise Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" adlı karakterle elde etmiştir.

    Soğuk havada bikinili poz verdi!

    Ünlü isim, sosyal medyada çok kez cesur pozlarıyla gündeme gelmişti. Sezen, bu kez kış ayında verdiği tatil pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #3

    "Şimdi ısındık işte"

    Deniz kenarında bikinili pozlar veren Sezen'e takipçilerinden "Nasıl üşümüyorsun?", "Şimdi ısındık işte" yorumları yağdı.

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #4

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #5

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #6

    İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #7

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #8

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #9

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #10

    Kış ayında bikinili pozları olay oldu! Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen den cesur paylaşım: 'Şimdi ısındık' #11


    Geçen ay alınan 3 milyon randevuya gidilmedi
    Sağlık

    Geçen ay alınan 3 milyon randevuya gidilmedi

    Polis, araçtaki gizli zulayı kulaklıkla çözdü
    3. Sayfa

    Polis, araçtaki gizli zulayı kulaklıkla çözdü

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir