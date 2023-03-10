Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde diskalifiye şoku! Kirli çamaşırları ortaya döküldü, Öykü Serter affetmedi! Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bu akşam ortalık karışacak. Eleme gecesinde ortaya atılan iddianın ardından damat adayının kirli çamaşırları ortaya dökülüyor. Öykü Serter ise durum karşısında gereğini yapacak. İşte diskalifiye olacak o isim...

Haftanın 6 günü Youtube ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı yarışma programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

9 gelin adayı ve 9 damat adayının aynı evde 5 saat vakit geçirdiği programda her hafta eleme gecesi yapılıyor. Dün akşam da eleme gecesiyle izleyici karşısına çıktı.

Haftanın popüler adayları Yaren ve Bilek oldu. Bu hafta yarışmaya veda eden yarışmacı ise gelin adaylarından Buse oldu.

Gala gecesinde Çağrı, damat adaylarından Batuhan hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Çağrı, Batuhan'ın yarışma dışında hayatında biri olduğunu söyledi. Batuhan ise bunun karşısında eski kız arkadaşıyla görüştüğünü ama sevgilisi olmadığını belirtti.

Öykü Serter ise görüntülerin çıkmasının ardından diskalifiye olacağını belirtti. Kısmetse Olur Aşkın Gücü galasını kaosa çeviren bu olayın ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Gerçekler ortaya çıkıyor!

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Öykü Serter ve Kısmetse Olur ekibi, Batuhan'ın belirttiği kız arkadaşına ulaştı ve görüştü.

Telefonla görüşme sağladıktan sonra Öykü Serter'in “Biz nerden bilelim onun sana saplantılı olduğunu, seninle bir alakası olmamasına rağmen peşinden koşmadığını nasıl çözelim?” sözleri damga vurdu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Batuhan, diskalifiye edilecek. Ancak net sonucu bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.