Kısmetse Olur Ayşenur'un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... ' Instagram VS reality'

Kısmetse Olur Ayşenur'un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... ' Instagram VS reality'

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Ayşenur'un sosyal medya hesabındaki kareleri alay konusu oldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması, hafta içi her gün YouTube'da yayınlanıyor.

Yarışmacılarıyla dikkat çeken izdivaç programı 9 kadın ve 9 erkeği buluşturuyor.

Kısmetse Olur'da sezon boyunca adından söz ettirecek isimlerden birisi de Ayşenur oldu.

Almanya'da Türkiye'ye aradığı aşkı bulmaya gelen Ayşenur'un asıl mesleği özel güvenlik...

Sosyal medya hesapları mercek altına alınan Kısmetse Olur Ayşenur İnam'ı görenler, şok üstüne şok yaşadı.

Ayşenur'un inanılmaz shopu

Instagram'daki fotoğraflarında photoshop ile adeta başka birisine dönüşenen Ayşenur, alay konusu oldu.

Ayşenur'un şoplu karelerini paylaşan izleyiciler, "Ekrandaki kim, Instagram'daki kim", "İki farklı insan", "Resmen dolandırıcılık" gibi yorumlar yazdı.

İşte Kısmetse Olur Ayşenur'un Instagram VS gerçek hali...