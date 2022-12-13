Petrol
79.17
1.51%
Euro
19.6904
0.28%
Dolar
18.6457
0.05%
Altın
1.07
0.37%
Borsa
5193
0.00%
Bitcoin
324.461
1.02%
BTXN Coin
5.00
-0.39%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Kısmetse Olur Ayşenur'un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... ' Instagram VS reality'

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Ayşenur'un sosyal medya hesabındaki kareleri alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kısmetse Olur Ayşenur'un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... ' Instagram VS reality'

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması, hafta içi her gün YouTube'da yayınlanıyor.

    Yarışmacılarıyla dikkat çeken izdivaç programı 9 kadın ve 9 erkeği buluşturuyor.

    Kısmetse Olur'da sezon boyunca adından söz ettirecek isimlerden birisi de Ayşenur oldu.

    Almanya'da Türkiye'ye aradığı aşkı bulmaya gelen Ayşenur'un asıl mesleği özel güvenlik...

    Sosyal medya hesapları mercek altına alınan Kısmetse Olur Ayşenur İnam'ı görenler, şok üstüne şok yaşadı.

    Ayşenur'un inanılmaz shopu

    Instagram'daki fotoğraflarında photoshop ile adeta başka birisine dönüşenen Ayşenur, alay konusu oldu.

    Ayşenur'un şoplu karelerini paylaşan izleyiciler, "Ekrandaki kim, Instagram'daki kim", "İki farklı insan", "Resmen dolandırıcılık" gibi yorumlar yazdı.

    İşte Kısmetse Olur Ayşenur'un Instagram VS gerçek hali...

    Kısmetse Olur Ayşenur un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... Instagram VS reality #1

    Kısmetse Olur Ayşenur un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... Instagram VS reality #2

    Kısmetse Olur Ayşenur un shopu arşa çıkardı, gören dalga geçti... Instagram VS reality #3


    Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu
    Futbol

    Galatasaray da Samet Akaydın'a talip oldu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Beyoğlu'nda yanlışlıkla Zuhal'i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı
    İç Haber

    Beyoğlu'nda yanlışlıkla Zuhal'i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı

    Görüş Bildir