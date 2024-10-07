Kısmetse Olur Cansel’den taciz itirafı! "Kapıma dayanıp.." Kısmetse olur Aşkın Gücü programında yer alan Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak komşusu tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Yağmur Dinç

Youtube’da yayınlanan Kısmetse Olur programına katılan Cansel Ayanoğlu bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Cansel Ayanoğlu, sosyal medyadan yayınladığı videosunda, komşusu tarafından taciz edildiğini söyledi.

Ayanoğlu paylaştığı videoda, “Sabah yedide uyuyordum kapı çaldı, adamın teki yan komşu, ne var dedim. Kızım var içeri gir dedi. Amaç ne?” ifadelerini kullandı.

UZAKLAŞTIRMA REDDEDİLDİ

Daha önce de karakola başvurduğunu da söyleyen Cansel Ayanoğlu, uzaklaştırma talep ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Fenomen isim, “Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız? Adam sabahın köründe ünlü olduğum için kapıma geliyor, rahatsız ediliyorum taciz ediliyorum. Uzaklaştırma istiyorum bana diyorlar ki uzaklaştırma için tekrar tekrar yaşanması lazım… Son mu olması gerekiyor illa?” ifadelerini kullandı.