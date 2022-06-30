Kısmetse Olur'la tanınmıştı! Gelen habere kimse inanamadı...

Bir dönemin gündüz kuşağı programı Kısmetse Olur ile adını duyuran genç kadından acı haber geldi.

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı; 7 damat adayı ve 7 gelin adayının flört etmek için bir evde toplandığı Kanal D ekranlarının renkli yarışması Kısmetse Olur, bir döneme damgasını vurmuştu.

Seyirciden büyük ilgi gören program, final yapmasına rağmen yarışmacılarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Ancak bu kez kötü haber geldi...

Kısmet Olur yarışmacısı ölü bulundu

Bir dönem yarışmaya katılan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.