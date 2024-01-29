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Kısmetse Olur’un Cansel’i derin dekoltesini emoji ile gizledi! Seneler Cansel’e yarıyor…

Kısmetse Olur’un Cansel’i derin dekoltesini emoji ile gizledi! Seneler Cansel’e yarıyor… Bir döneme damga vuran programlardan olan Kısmetse Olur’un Cansel’i güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cansel Çördük bu sefer frikik hamlesiyle gündeme oturdu…