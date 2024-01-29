Kısmetse Olur’un Cansel’i derin dekoltesini emoji ile gizledi! Seneler Cansel’e yarıyor…

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Seneler içindeki değişimiyle sık sık gündeme gelen Cansel Çördük Kısmetse Olur’un en çok konuşulan isimlerinden biri. Programdan sonra güzelliğiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Çördük yeni haliyle takipçilerini mest ediyor.
Programın bitmesinin ardından Amerika’ya yerleşen Cansel, şimdilerde ise şarkıcılıkla ilgileniyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Cansel sık sık medyanın gündeme gelmeyi başarıyor.
İddialı pozlarıyla adından oldukça sık söz ettiren fenomen, yeni haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Son olarak yaptığı paylaşımda sutyensiz tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Cansel’in frikik vermemek adına aldığı önlem ile gündeme bomba gibi düştü.
İşte, Cansel’in emoji ile frikik önlemi aldığı pozları…