ensonhaber.com
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü evinde tavırları ve estetikleriyle dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, müzik sektörüne adım attı.
Yarışmanın aşko kuşko kızı Cansel, "Şahane" adlı bir şarkı çıkarttı.
Şarkının klibini izleyenler ise neye uğradığını şaşırdı.
Cansel Ayanoğlu'nun klibindeki Dilan Polat'ı anımsatan görüntüler şoke etti.
İşte o klip
Güller, dolarla kaplı lüks araç, uçak ve lüks detaylar Dilan Polat'ın hayatını akıllara getirdi.
Kısa sürede gündem olan şarkıya binlerce yorum yapıldı.
İşte bazı görüntüler...