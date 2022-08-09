Kısmetse Olur'un Cansel'i öyle bir şey giydi ki...'Giymesen de olurdu'

Kısmetse Olur'un Cansel'i öyle bir şey giydi ki...'Giymesen de olurdu'

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana geldi.

Evlenmek isteyen adayları bir araya getiren yarışmanın ilk sezonu ve yarışmacıları herkes tarafından ilgi çekti.

Bu yarışmacılardan biri de Cansel Çördük oldu.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü.

Minicik şortla boy gösterdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Cansel, iddiaları pozlarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, son olarak minicik şortuyla boy gösterdi.

Gelin adayı Cansel'in beğeni ve yorum yağmuruna tutulan pozu, sosyal medyada olay oldu.