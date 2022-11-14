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    • Kısmetse Olur'un Melis'inden Demet Özdemir'e olay gönderme! "Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile..."

    Kısmetse Olur'un Melis'inden Demet Özdemir'e olay gönderme! "Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile..."

    Bir dönem ekranlarda Kısmetse Olur isimli programla tanınan Melis Buse Betkayan'dan, ünlü oyuncu Demet Özdemir'e çok konuşulacak bir gönderme geldi.
    • 14.11.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 15:59
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    Kısmetse Olur'un Melis'inden Demet Özdemir'e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...'

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem çokça izlenen evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları seneler sonra dahi konuşulmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışmada yarışan isimlerden olan ve tartışmalarıyla dikkat çeken Melis Buse Betkaya, geçtiğimiz günlerde değişimiyle gündeme gelmişti.

    Kısmetse Olur un Melis inden Demet Özdemir e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...' #1

    Kısmetse Olur'un Melis'inden olay gönderme!

    Sivri diliyle tanınan ve yarıştığı dönemin ardından programın kurgu olduğu itiraf eden Melis Buse Betkaya'nın estetik sonrası hali çokça konuşulmuştu. Yarışma sonrası zaman içerisinde yüzünün büyük ölçüde değiştiği gözlenen fenomen isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

    Kısmetse Olur un Melis inden Demet Özdemir e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...' #2

    "Can Yaman ile sevgili olup Oğuzhan Koç ile..."

    1992 yılında dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan, bu kez ünlü oyuncu Demet Özdemir'e göndermeli bir paylaşımda bulundu. Betkayan, Özdemir hakkında yaptığı paylaşımda "Can Yaman ile sevgili olup Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir gibi hissediyorum." ifadesini kullanarak dikkat çekti.

    "Bu nasıl çöküş hissi anlatamam"

    Betkayan, sözlerini "Bu nasıl çöküş hissi anlatamam." şeklinde devam ettirdi.

    Kısmetse Olur un Melis inden Demet Özdemir e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...' #3

    Kısmetse Olur un Melis inden Demet Özdemir e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...' #4

    Kısmetse Olur un Melis inden Demet Özdemir e olay gönderme! 'Can Yaman ile sevgili olup, Oğuzhan Koç ile...' #5


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