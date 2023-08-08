Kısmetse Olur'un popüler ismi Sedat'ın eski hali ortaya çıktı! Gören: "Ölüp bittiğin adama bak Elif" dedi Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Sedat Polat'ın estetiksiz hali, sosyal medya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Kullanıcılar, Elif Nur Yel'i etiketleyerek yorum yaptı.

Bir dönemimn efsane yarışması olan Kısmetse Olur, Aşkın Gücü ismiyle yeniden başladı.

Youtube üzerinden yayınlanan yarışmada, Elif Nur ve Sedat Polat isimleri ön plana çıktı.

Bu iki isim kısa süre içerisinde aşk yaşamaya başlarken, Sedat Polat'ın eski hali gündeme düştü.

Yıllar önce bir klip çeken ve "İfşam çıkmış" diyen Sedat Polat'ın eski hali, görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Gören Elif'i etiketledi

Kısmetse Olur'da tanıştığı Elif Nur Yel ile ilişkisine tam gaz devam eden Sedat Polat, bir dönem klip çekmiş.

Bu klibin ortaya çıkması ve akabinde Polat'ın estetiksiz hali ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Sedat Polat'ın eski halini görenler ise "Elif ölüp bittiğin adama" bak demeden geçemedi.