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    Kısmetse Olur'un Yaren'i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Hangi halin gerçek'

    YouTube'ta yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dikkat çeken isimlerden biri Yaren Dağ oldu. Yaren'in şoplu hallerini görenler, tanımakta zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:24
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    Kısmetse Olur'un Yaren'i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Hangi halin gerçek'

    2017 yılında final yapan fenomen izdivaç şovu Kısmetse Olur, YouTube ile geri döndü.

    Öykü Serter'in sunumuyla 9 gelin ve 9 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışması, ilk bölümüyle büyük ilgi topladı.

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan yarışmacıların sosyal medya hesapları ve paylaşımları merak konusu oldu.

    Yarışmacılardan  Yaren'in cesur Instagram pozlarını görenler, gözlerine inanamadı.

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #1

    Kısmet Olur Yaren'den dekolteli pozlar

    Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

    Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle öne çıktı.

    Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yaren'in paylaşımlarını görenler, photoshoplu kareler karşısında tanımakta zorlandı.

    Göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan Kısmetse Olur'un Yaren'i, eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Yaren Dağ'ın programdaki haliyle Instagram pozlarının çok farklı olması alay konusu oldu.

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #2

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #3

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #4

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #5

    Kısmetse Olur un Yaren i göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram ı salladı! Hangi halin gerçek #6


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