Petrol
94.57
-0.37%
Euro
18.3062
0.36%
Dolar
17.945
0.18%
Altın
1.029
0.63%
Borsa
2793
0.00%
Bitcoin
434.255
4.48%
BTXN Coin
7.81
-1.76%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu...

    Oynadığı dizilerle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Aşıklar Bayramı' filminin yayın tarihi netleşti.
    • 08.08.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu...

    Dijital medya platformu Netflix, birbirinden zengin içerikleriyle karşımıza çıkıyor.

    Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir sinema filmiyle dönüyor.

    Son olarak Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, Aşıklar Bayramı filminin başrollerinde yer alıyor.

    Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği Aşıklar Bayramı adlı filmde, Kıvanç Tatlıtuğ'a Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen eşlik ediyor.

    Netflix'te yayınlanacak Aşıklar Bayramı filminin ne zaman başlayacağı da izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

    2 Eylül'de yayınlanacak

    Netflix, bir baba oğulun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi konu edinen filmin yayın tarihini açıkladı.

    Çekimleri bir süredir Kars’ta devam eden yerli filmin ilk fragmanı ise yayınlandı.

    Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan Nar Film ile OGM Pictures imzalı Aşıklar Bayramı filmi, 2 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

    Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı

    Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu... #1

    Aşıklar Bayramı filminin konusu

    Aşıklar Bayramı filminin konusu, bir baba ile oğlunun duygusal hesaplaşmasının konu ediyor. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor...

    Oyuncu kadrosu

    • Kıvanç Tatlıtuğ
    • Settar Tanrıöğen
    • Yasemin Allen
    • Laçin Ceylan
    • Burcu Cavrar
    • Erkan Can Uğur
    • Uzunel Erkan
    • Bektaş Çetin
    • Sarıkartal Pınar
    • Göktaş Can
    • Özmen Asen
    • Aydın Şentürk
    • Çınar Babiz
    • Süleyman Kadim Kabaali
    • Nihayet Şahin

    Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu... #2

    Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu... #3


    İlginizi Çekebilir

    Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu
    Magazin

    Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'ndan aşk pozu

    Yeni siyasi parti 'Milli Sol' kuruldu
    Gündem

    Yeni siyasi parti 'Milli Sol' kuruldu

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir