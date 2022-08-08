Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aşıklar Bayramı filminin yayın tarihi belli oldu...

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu 'Aşıklar Bayramı' filminin yayın tarihi netleşti.

Dijital medya platformu Netflix, birbirinden zengin içerikleriyle karşımıza çıkıyor.

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir sinema filmiyle dönüyor.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, Aşıklar Bayramı filminin başrollerinde yer alıyor.

Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği Aşıklar Bayramı adlı filmde, Kıvanç Tatlıtuğ'a Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen eşlik ediyor.

Netflix'te yayınlanacak Aşıklar Bayramı filminin ne zaman başlayacağı da izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

2 Eylül'de yayınlanacak

Netflix, bir baba oğulun yol hikâyesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi konu edinen filmin yayın tarihini açıkladı.

Çekimleri bir süredir Kars’ta devam eden yerli filmin ilk fragmanı ise yayınlandı.

Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan Nar Film ile OGM Pictures imzalı Aşıklar Bayramı filmi, 2 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aşıklar Bayramı fragmanı yayınlandı

Aşıklar Bayramı filminin konusu

Aşıklar Bayramı filminin konusu, bir baba ile oğlunun duygusal hesaplaşmasının konu ediyor. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ Yusuf adındaki avukata, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'ye hayat veriyor...

Oyuncu kadrosu