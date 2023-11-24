Kıvanç Tatlıtuğ’un baldızı güzelliğiyle nefes kesti! "Baldan tatlıymış" Aile dizisinde gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, tüm güzelleri yanına toplamış. Yakışıklı oyuncunun baldızını gören gözlerine inanamadı. Başak Dizer'in genç hali...

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Bir döneme damga vuran, günümüzde de yayınlanmaya devam eden Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül karakteriyle bütünleşen Kıvanç Tatlıtuğ yine gündemde!

40 yaşındaki ünlü oyuncu, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşıyor.

2016 yılında Başak Dizer’le dünya evine giren bir çocuk babası Kıvanç Tatlıtuğ, sık sık özel hayatından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu şimdi de baldızı Buket Dizer ile gündeme oturdu.

Baldızı baldan tatlıymış

Başak Dizer’in kız kardeşi Buket Dizer, sosyal medya pozlarıyla gürenleri büyüledi.

Ablasına olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Görenler “Güzellik genetik”, “Çok zarif ve güzel”, “Tıp demiş burnundan düşmüş” gibi yorumlarda bulundu.