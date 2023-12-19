Kızıl Goncalar 2. Bölüm 1. Fragmanı: Zeynep'in evlenmesine Levent razı olmuyor! "Zinhar" İlk bölümüyle pazartesi akşamına damga vuran Kızıl Goncalar dizisi, beğeni topladı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölümden fragman geldi. İşte 2. bölüm 1. fragman...

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Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu ise Necati Şahin'in ele aldığı Kızıl Goncalar, FOX TV'de yayın hayatına başladı.

18 Aralık Pazartesi ilk bölümü yayınlanan dizi ; Özcan Deniz, Özgü Namal, Sitare Akbaş, Mert Yazıcıoğlu gibi isimleri bir araya getiriyor.

İzleyiciler, 1.bölümden nabızların yükseldiği Kızıl Goncalar'da iki zıt karakter olan Meryem ve Levent'in gerçekleri ortaya dökülüyor.

Levent, seküler bir Atatürkçü olarak betimlenirken; Meryem, muhafazakar bir tarikatın içinde yaşayan, güçlü bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ancak evlat söz konusu olduğunda, birleştirici bir güç doğuyor.

Kızıl Goncalar 2. bölüm

İlk bölümün ardından, seyircilerin merakla beklediği Kızıl Goncalar'ın ikinci bölümüne dair beklentiler arttı. Bu kapsamda, "Kızıl Goncalar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusu gündeme geldi.

Kızıl Goncalar ikinci bölümden ilk fragman paylaşıldı.

yeni bölümünde Levent, Meryem'in kızının evlendirileceğini öğrendiğinde durumu polise bildirir. Kapıda polislerle karşılaşan Meryem ne yapacak?

İşte Kızıl Goncalar 2. Bölüm 1. Fragmanı...