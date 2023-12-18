Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarikatların gerçek yüzü...

Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay’ın oturduğu Kızıl Goncalar dizisi, yayın macerasına başlıyor.
Pazartesi günleri Fox TV'de yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme damga vuruyor.
Sezonun en iddialı projelerinden olan ve heyecanla beklenen Kızıl Goncalar’ın başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.
Çiçeği burnunda dizi, bu sezon ekranlarda sıkça yansıtılan bir konuya değiniyor; Laik-muhafazakar çatışması.
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
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İşte yeni diziye dair detaylar...
Kızıl Goncalar konusu
“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem, Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler.
Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.
Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le, seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in yolu kesişir.
Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır.
Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.
Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu
Levent Alkanlı - Özcan Deniz
Meryem Tezel - Özgü Namal
Cüneyd Güneş - Mert Yazıcıoğlu
Sadi Hüdayi Güneş - Erkan Avcı
Beste Özdemir Alkanlı - Hazal Türesan
Naim Tezel - Mert Turak
Hasna Güneş - Selen Öztürk
Suavi Alkanlı - Şerif Erol
Hande Alkanlı - Duygu Sarışın
Seçkin Özarslan - Tuğrul Tülek
Birgül Tezel - Sitare Akbaş
Zeynep Tezel - Mina Demirtaş
Mira Alkanlı - Esma Yılmaz