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Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarikatların gerçek yüzü...

Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarikatların gerçek yüzü... Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, birçok ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil ettiği gibi konusuyla da ilgi çekici. Atatürkçü bir adam ve mutaassıp bir kadının aşkını anlatan Kızıl Goncalar, seküler-muhafazakar çatışmasını ekranlara taşıyor. Peki, Kızıl Goncalar oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...