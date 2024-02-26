Kızıl Goncalar'ın masum Zeynep'i Instagram'da cesur çıktı! "Natalie Portman mübarek" Kızıl Goncalar dizisindeki performansı ile dikkatleri çeken oyuncu Mina Demirtaş, normal hayatına dair paylaşımlarıyla beğeni topladı. Tesettürsüz halini görenler, Natalie Portman'ın gençliğine benzetti.

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Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar, tarikatların iç yüzü anlatıyor.

Kızıl Goncalar'ın damga vuran karakterlerinden biri de Zeynep oldu.

Meryem ve Naim'in kızı, Mira'nın ikiz kardeşi olan Zeynep'e genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

Dizide tesettürlü bir kızı canlandıran Demirtaş, gerçek hayatıyla sosyal medyada merak konusu oldu.

Instagram'ı salladı

2005 doğumlu Mina Demirtaş, Instagram paylaşımlarıyla şaşırttı.

Kahkülleri ve doğal güzelliğiyle dikkatleri çeken oyuncu, binlerce övgü mesajı aldı.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ı görenler, "Natalie Portman gençliği", "Leon'daki Mathilda gibisin", "Güzel bebek", "Çok tatlısın" yorumlarında bulundu.

İşte paylaşımlarından bazıları...