Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özcan Deniz'in eşi dudak ısırttı! "İran güzeli" Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönen Özcan Deniz, seyircilerin merceğinde. Deniz'in eşi İranlı modası Samar Dadgar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Şarkıcı, senarist ve yönetmen Özcan Deniz, setlere döndü.

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar ile ekranda olan Deniz, "Doktor Levent" adlı bir Atatürkçü karakteri canlandırıyor.

Seyircilerin dikkatini çeken ünlü oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu.

Özcan Deniz, uzun zamandır aşk yaşadığı İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi.

1994 doğumlu Samar Dadgar, kendisinden 24 yaş büyük eşi Özcan Deniz ile gündeme geldi.

Samar Özcan güzelliği

Sosyal medyayı aktif kullanan Samar Dadgar Özcan, pozlarıyla da takipçilerini mest ediyor.

İran güzeli ünlü modacı, kariyerini İstanbul'da sürdürüyor. Aynı zamanda annelik heyecanı taşıyor.

Binlerce Türk takipçisi de bulunan Özcan, iddialı hallerinden ödün vermiyor.

İşte Özcan Deniz'in eşinden cesur pozlar...