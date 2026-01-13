Kızılcık Şerbeti 121. bölüm 2. fragman: İlhami geri döndü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine gündeme damga vurdu.

Yaşananların ardından gözler yeni bölüme çevrilirken, yapım ekibi merakla beklenen 2. fragmanı da izleyiciyle paylaştı.

Nursema ile evliliğin eşiğinden dönen İlhami karakteri geri dönüyor.

Peki Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

İLHAMİ DÖNDÜ

Dizinin yeni bölümünde Emir, Çimen'e evlenme teklifi edecek. Ancak Salkım'ın Emir için farklı planları var.

Öte yandan Nursema'nın sözlerine alınan Asil, intikam almak için bir başka planını devreye sokacak.

Daha önce Nursema ile evliliğin eşiğinden dönen İlhami, Nursema ile karşı karşıya gelecek. Peki, İlhami ile Nursema arasında neler olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 121. bölüm 2. fragman: