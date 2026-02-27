27 Şubat 2026 TV yayın akışı 2026! Kanal kanal açıklandı: İşte bugünkü yapımlar...

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler, kanalların yayın akışlarını günlük olarak takip ediyor. Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 Cuma günü yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. İşte, bugünkü TV yayın akışı...
Televizyon ekranlarında yer alan dizi, film, yarışma ve diğer programlar arasında reyting rekabeti sürüyor.
İzleyiciler ise "bugün TV'de neler var", "bugünkü yayın akışı" gibi başlıkları araştırıyor.
Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar gibi yapımlar rekabeti iyice kızıştırıyor.
Peki; bugün TV'de neler var? ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, TV8 Star TV; İşte, 27 Şubat 2026 kanal kanal yayın akışları...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.35 atv Ana Haber
20.00 Kuşaklılar
22.20 Kasırga Avcısı
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
17.50 Bir Ramazan Akşamı
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Now Ana Haber
20.00 Gurbetçi Şaban
22.00 Yeraltı
TRT 1 yayın akışı
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.10 Vefa Sultan
15.30 Kur’an’ın Mesajı
16.00 Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.05 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
Show TV yayın akışı
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü