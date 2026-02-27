Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izleme: İsFad kavuştu! "Biri askerlik arkadaşına sevdalu..."

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 20. kez ekrana gelmeye hazırlanıyor.

6 Mart'ta yayınlanacak yeni bölüm öncesi, ön izleme fragmanı yayınlandı.

Son bölümde kaza yapan Eleni ve Fadime'nin hastane sahneleri görüldü.

Fadime'yi ziyaret eden İso, kaybetme korkusunu gizleyemedi.

Boşanmaya söz veren çiftin laf dalaşı bitmezken, İso'nun duygusal anını yakalayan Fadime üstüne gitmeye devam etti.

"Sen bana mı sevdalandun, Komutanım! Biri askerlik arkadaşına sevdalanmış!" deyince İso'nun hareketleri gülümsetti.

İşte, Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ön izlemesi...