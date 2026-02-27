Masumiyet Müzesi izleyicilerini şaşırtan detay: Kemal’in kaldığı otel bakın neresi çıktı

Masumiyet Müzesi, ekranlara uyarlandığında sadece hikayesiyle değil, mekanlarıyla da izleyiciyi o 70’lerin İstanbul'una geri götürüyor.

Hikayenin odak noktalarından biri de Kemal karakterinin Füsun’a duyduğu özlemle zaman geçirdiği Fatih Otel.

İzleyiciler arasında, Kemal'in sıkça vakit geçirdiği bu otelin gerçek hayatta neresi olduğu merak konusu oldu.

Dizide Fatih Otel olarak izlediğimiz bu mekanın, aslında daha önce pek çok farklı yapımda da kullanılan, dikkatli izleyicilerin aşina olabileceği tanıdık bir yer olduğu ortaya çıktı.

FATİH OTEL BAKIN NERESİYMİŞ

Masumiyet Müzesi’nde Kemal’in kendini bulmak için inzivaya çekildiği Fatih Otel, İnci Taneleri’nde Azem ve Dilber’in kaldığı otel çıktı.

İnci Taneleri’nde “Mısır Palas” olarak izleyici karşısına çıkan mekânın gerçek adı Fındık Palas.

Tarihi yapı, İstanbul’un Eminönü semtine bağlı Küçükpazar’da bulunuyor.