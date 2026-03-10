Yüzündeki dövmelerle tanınan Nazan Ünal’ın son hali ortaya çıktı: Bakın nasıl kazanç sağlıyor

Show TV’de yayımlanan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle gündeme gelmişti.

TikTok üzerinden tanıştığı Burhan Kral tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürmüştü.

Nazan Ünal, bu kez hayatını sürdürmek için attığı yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyanın olanaklarını avantaja çeviren Ünal, bakın nasıl gelir elde ediyor.

SOSYAL MEDYADAN KAZANÇ SAĞLIYOR

TikTok’ta açtığı düzenli canlı yayınlarla dikkat çeken Nazan Ünal, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Yayınlarında takipçileriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Ünal, soruları yanıtlayarak etkileşimi artırıyor. Ünal, bu yayınlardan elde ettiği gelirle geçimini sağladığını açıkladı.