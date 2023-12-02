Show TV’nin sevilen diizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle seyircisini etkisi altında tutmaya devam ediyor.
Dizinin son yayınlanan bölümde Fatih’in aniden ortadan kaybolmasıyla aklı iyice karışan Doğa soluğu Alev’in yanında almıştı. Alev’in önerilerini dinleyen Doğa, Fatih’i denemeye çalıştı. Ancak Fatih’ten hiç beklemediği sözler duyan Doğa kalakaldı.
Seyircinin soluksuz izlediği diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Fatih'ten beklenmedik çıkış!
Dizinin yeni bölümünde Fatih Doğan’ın aklını karıştırmaya devam ediyor.
Doğa’yı değişimleriyle şaşırtmaya devam eden Fatih “bence sen ne istediğini bilmiyorsun” çıkışıyla Doğa’yı adeta bozguna uğratıyor.
Mustafa Abdullah ve Alev'i yakalıyor. Ortalık iyice geriliyor. Abdullah Pempe ile evlilikleri hakkında konuşuacak.
Heyecanları doruğa çıkarmaya devam eden dizi de bakalım yeni haftada neler olacak... İşte yeni bölüm fragmanı!