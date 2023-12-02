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Kızılcık Şerbeti 42. Bölüm 1. fragman: Fatih kendini tutamadı "Ne istediğini bilmiyorsun"

Kızılcık Şerbeti 42. Bölüm 1. fragman: Fatih kendini tutamadı "Ne istediğini bilmiyorsun" Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde gelecek haftanın fragmanı yayınlandı. Fatih, Doğaya karşı koyamıyor. Doğa, Fatih’in “Ne istediğini bilmiyorsun” sözlerinden sonra ne yapack. İşte 42. Bölüm fragmanı…