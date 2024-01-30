Kızılcık Şerbeti 49. bölüm 2. fragman: Nilay ve Mustafa boşanıyor! DNA testi sonucu… Her Cuma Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiden yeni fragman geldi. Nilay ve Mustafa boşanmaya karar verdi. Nilay DNA testini yaptırıyor. Bakın babası kim çıkıyor… İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı

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ensonhaber.com

Star TV'nin izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi "Kızılcık Şerbeti", son yayınlanan bölümüyle reytinglerde büyük bir başarı elde etti.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların muazzam performanslarıyla dikkat çeken dizi, gündemden düşmüyor.

Son birkaç bölümdür Nilay’ın ortaya çıkan ihaneti sosyal medya platformlarında büyük tartışmalara sebep oldu.

Milyonlar dört gözle Nilay’ın bebeğinin babasının kim olduğunu beklerken, gerçekler yeni bölümde ortaya çıkacak.

Nilay ve Mustafa boşanıyor

Pembe yüzünden tartışan Doğa ve Fatih, anlaşmalı boşanma kararı alıyor ve boşanma davası için imzaları atıyor.

Öte yandan Nilay, DNA testi yaptıracağını ve sonucu Mustafa'nın yüzüne atacağını söylüyor. Ancak sonunda kendi Mustafa'yı boşayacak.

Öte yandan Kıvılcım, Ertuğrul'un gerçek yüzüyle karşılaşıyor. Meğer Ertuğrul tanıdığımız kadar iyi biri değilmiş...

İşte Kızılcık Şerbeti 49. bölüm 2. fragman...