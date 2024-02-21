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Kızılcık Şerbeti 52. bölüm 2. fragman: Önce Doğa, şimdi de Alev... "Hamileyim"

Kızılcık Şerbeti 52. bölüm 2. fragman: Önce Doğa, şimdi de Alev... "Hamileyim" Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi ters köşe yaptı. Doğa’nın hamileliği herkesi şaşkına çevirirken bir bebek müjdesi daha geliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 52. bölüm 2. fragmanı…