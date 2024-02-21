Heyecan dolu Cuma akşamlarının vazgeçilmez adresi Show TV'de her hafta ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileri büyülemeye devam ediyor.
Başrollerinde usta oyuncuların yer aldığı dizi, dün akşamki bölümüyle bir kez daha adından söz ettirdi ve reytinglerde zirveye oturdu.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen gibi sevilen oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen dizi, son bölümüyle adeta fırtınalar estirdi.
Heyecanla beklenen yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Alev bombayı patlatıyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında Doğa, hamile olduğunu Fatih'e söyleyecekken Fatih evleneceğini söylüyor.
Olanlara dayanamayan Kıvılcım ise, söz törenini basıyor ve Doğa'nın hamile olduğunu söylüyor. Fatih ve Doğa barışacak mı?
Öte yandan Alev de Kıvılcım'ın peşinden gelerek bombayı patlatıyor. Alev de hamile mi? İşte yeni bölüm fragmanı...