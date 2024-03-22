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Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.
Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini son bölümlerde öne çıktı.
Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'in imam nikahıyla evlenmesi ve tesettüre girmesi şok etkisi yarattı.
Çimen karakterine genç ve güzel oyuncu Selin Türkmen hayat veriyor.
Instagram'da cesur
Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, aslında hukuk fakültesi mezunu.
2000 doğumlu Türkmen, oyunculukta ilerlediği gibi beğeni de topluyor.
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in aktif kullandığı Instagram hesabını görenler hayran kalıyor.
İşte bazı pozları...