Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın transparan pozlarına iltifat yağdı "Kim der ki 44 yaşında" Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinin laik kadını Kıvılcım, sosyal medyada cesur çıktı. Evrim Alasya'nın sosyal medya pozları büyüledi. Transparan kıyafetine takipçilerinden iltifat yağdı.

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Her Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son dönemde adeta bir izlenme rekoru kırıyor.

Reytinglerde haftalarca zirveden inmeyen dizinin karakterleri de büyük ilgi görüyor.

Kıvılcım karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ancak sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Transparan pozlarıyla büyüledi

44 yaşındaki Evrim Alasya, transparan elbisesiyle sahne aldığı anları yayınladı. Gören gözlerine inanamadı.

Cesur ve zarif duruşu kendine hayran bırakırken, verdiği pozlar ise kısa sürede büyük ilgi gördü.