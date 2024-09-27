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Kızılcık Şerbeti'nde kıyamet kopacak! Senaryoya girdi: Görkem'in üvey annesi ve kardeşi...

Kızılcık Şerbeti'nde kıyamet kopacak! Senaryoya girdi: Görkem'in üvey annesi ve kardeşi... “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor.