Kızılcık Şerbeti'nde kıyamet kopacak! Senaryoya girdi: Görkem'in üvey annesi ve kardeşi...

Haber Merkezi
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”, kadrosunu genişletiyor.
Dizinin kadrosuna yeni bölüm itibarıyla sevilen oyuncular Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur dahil oluyor.
Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Batuhan Bozkurt dizide Firaz karakterine hayat veriyor.
FİRAZ VE ANNESİ
Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olan Firaz, yeni bölümde Görkem’in oyunlarıyla Ünal ailesi ile tanışıyor. Firaz’ın annesi Asude’yi ise Servet Pandur canlandırıyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Show TV’de.