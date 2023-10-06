Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i dekolteyi beline indirdi, sosyal medya ateş aldı! "Gerçekten alev" Kızılcık Şerbeti 2.sezonuna Alev karakteriyle damga vurmaya devam eden Müjde Uzman, ayna karşısındaki dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

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Kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan Müjde Uzman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde ise adından Kızılcık Şerbeti diziyle söz ettiren Uzman, "Alev" rolünü canlandırıyor.

Popçu Sinan Akçıl ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Müjde Uzman, sosyal medyada da dikkatleri çekiyor.

Dekoltesi belinde

38 yaşındaki Uzman, ayna karşısında pozlar verdi.

Derin sırt dekoltesiyle beğeni toplayan oyuncu, Akçıl'dan da yorum aldı.

Takipçileri ise Müjde Uzman'a "Gerçekten alev", "Yandık sana", "Bu ne güzellik" yorumlarında bulundu.

İşte o pozlar...