Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i estetik güzeli çıktı! İşte eski hali... Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Eski-yeni halini gözler önüne seren kareler, takipçilerini şaşırttı.

ensonhaber.com

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümlerde Alev karakterini ön planda tutuyor.

Alev ve Abdullah'ın aşkı, karakterleri canlandıran oyuncuları da gündeme taşıyor.

Dizide Alev'e ünlü oyuncu Müjde Uzman hayat veriyor.

Doğa'nın teyzesi Alev karakteriyle dikkat çeken bir karakter olan Müjde Uzman, seyircilerin sevdiği karakterler arasında.

Uzman, oyunculuk kariyerine, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başladı.

Kapalıçarşı, Aşk Bir Hayal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl ve Kiralık Aşk gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Estetiksiz Alev

39 yaşındaki Müjde Uzman'ın eski hali ise izleyicilerin merak konusu oldu.

Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Uzman'ın estetiksiz kareleri, görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncunun kaş, burun, çene ve dudaklarında birkaç işlem yaptırdığı gözler önüne serildi.

İşte Kızılcık'ın Alev'i Müjde Uzman'ın değişimi...