Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman cesur yırtmacıyla sınırları zorladı! 'Yandı buralar' Ünlü oyuncu Müjde Uzman iddialı pozlarıyla takipçilerini mest etti. Müjde Uzman'ın son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler...

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren ünlü oyuncu Müjde Uzman, Instagram pozları ile sık sık gündeme geliyor.

38 yaşındaki başarılı oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından söz ettiriyor.

26 Eylül 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman 2001 yılında Elite Model Look isimli yarışmada birinci olarak dikkat çekti.

Müjde Uzman oyunculuğa başlamadan önce bazı müzik kanallarında sunuculuk ve VJ'lik yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2008 yılında yayımlanan Paramparça Aşklar isimli dizide rol alarak başlayan Müjde Uzman 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Müjde Uzman daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gibi dizilerde rol alarak hafızalarda yer edindi.

Şimdilerde Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yer alan ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı.

Oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ünlü oyuncunun Instagram'da 901 bin takipçisi bulunuyor. Müjde Uzman son olarak iddialı bir elbiseyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Müjde Uzman'ın o pozları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Müjde Uzman'ın son Instagram pozları...