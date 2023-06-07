Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman dekolteli pozlarıyla mest etti! "Apo bayıldı" Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteriyle büyük ilgi gören Müjde Uzman, dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun iddialı pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Show TV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta ekranlara veda ediyor.

Dizide Alev karakterine hayat veren güzel oyuncu Müjde Uzman, dizideki rolüyle ününe ün kattı.

Oyunculuğuyla adından söz ettiren Müjde Uzman, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı pozlarıyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak bir ödül gecesine katıldı.

Dekolteli pozları beğeni topladı

Katıldığı ödül gecesinde göğüs dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen Müjde Uzman, iddialı pozlarını peş peşe sıraladı. İşte o pozlar...

Ünlü oyuncunun bu pozlarına sosyal medyada “İlah mısın silah mı”, “Gerçek adın bence Alev olmalıydı”, “Gülmek çok yakışıyor” gibi yorumlar yapıldı.

1984 yılında dünyaya gelen Müjde Uzman, kariyerine ilk olarak modellikle başladı. Daha sonra bir dönem VJ’lik yaptı.

Ardından oyunculuğa soyunan Müjde Uzman, Paramparça, Kapalı Çarşı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, Kiralık Aşk gibi dizilerde yer aldı.