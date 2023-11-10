Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın asıl mesleği bakın ne çıktı! "Nasıl ya?" Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın özel hayatı da merak ediliyor. Daha önce kimsenin bilmediği bir sır ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun asıl mesleği duyanları şoke edecek...

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Her Cuma Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, son dönemde izlenme rekorları kırıyor.

Reytinglerde haftalardır zirveden inmeyen dizinin karakterleri de merak edilen konular arasında.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Evrim Alasya hakkında gerçekler ortaya çıktı.

44 yaşındaki ünlü oyuncunun aslında tek mesleği oyunculuk değilmiş. Duyan kulaklarına inanamadı.

Güneşin Kızları, Gönülçelen, Ihlamurlar Altında, Bir İstanbul Masalı gibi başarılı dizilerde rol alan Evrim Alasya'nın asıl mesleği bakın neymiş...

Asıl mesleği şoke etti!

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan Evrim Alasya'nın asıl mesleğini daha önce kimse duymamıştı.

Ünlü oyuncu, Aslında lisanslı bir jimnastikçi. Bunu da birçok kez dile getirmişti.

Evrim Alasya sporun oyunculuktaki etkisini şöyle açıklıyor:

"Hayatımın her alanında her zaman sporun avantajını yaşadım, özellikle de mesleğimde. Oyunculuğun olmazsa olmazı bedensel ifadesidir. Bunun için çok oyuncunun bedeni yumuşak olmalıdır. Oyuncu, bedenine hâkim olmalıdır yani. Bunun için çok sıkı çalışması gerekir. Bunu bana spor sağladı. Hâlâ sahnede ekmeğini yerim."