Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si gerçekte bakın kiminle evli! 7 yıllık kocası çok tanıdık...

Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Pulsar, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu, kariyerine devam ediyor.
Tiyatro sahnelerinde başladığı eğitimini beyazperdeye ve ekranlara taşıyan Taşçıoğu, oyunculuk yeteneğiyle beğeni topluyor.
47 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si...
Dizide Abdullah Bey'in eşi Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun gerçekle kiminle evli olduğunu duyanlar ise şaşırıyor.
İşte ünlü oyuncunun eşi...
Tanıdık çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğly, 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturdu.
Erkan Kolçak Köstendil'in kuzeni olan Murat Kolçak Köstengil, hayvan hakları savunucusu ve medikal kozmetik uzmanı olarak tanınıyor.
7 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, sıcak pozlarıyla beğeni topluyor.