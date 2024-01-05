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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si gerçekte bakın kiminle evli! 7 yıllık kocası çok tanıdık...

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si gerçekte bakın kiminle evli! 7 yıllık kocası çok tanıdık... Performansı ile Kızılcık Şerbeti dizisinde damga vuran oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıldır evli olduğu ismi duyanlar şoke oldu.