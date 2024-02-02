Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne katılan Özge Özacar, ekranlara damga vurdu.
Daha önce Kısmet dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Özacar, güzelliği ve oyunculuğuyla tekrar dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Özge Özacar, takipçi sayısını artırarak zirveye tırmandı.
Güncel ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı
Dizide bir açılıp bir kapanan Özge Özacar, deri mini eteğiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun cesur karelerine, "Yandı buralar", "Güzelliğin beden bulmuş hali", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.