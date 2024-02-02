Kızılcık Şerbeti'nin tesettürlü Görkem'i Özge Özacar'dan cüretkar pozlar! "Sen neymişsin" Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar'dan iddialı pozlar geldi. Güzel oyuncunun dizideki halini unutun, sosyal medyada bambaşka! İşte o cesur kareler...

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne katılan Özge Özacar, ekranlara damga vurdu.

Daha önce Kısmet dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Özacar, güzelliği ve oyunculuğuyla tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Özge Özacar, takipçi sayısını artırarak zirveye tırmandı.

Güncel ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, takipçilerini kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Mini etekli pozuyla sosyal medyayı salladı

Dizide bir açılıp bir kapanan Özge Özacar, deri mini eteğiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun cesur karelerine, "Yandı buralar", "Güzelliğin beden bulmuş hali", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.