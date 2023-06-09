Kolpaçino'nun Şale'si Arzu Yanardağ'ın son hali! "Sendeki elektrik GAP'ta yok" Kolpaçino filminde Şale karakteriyle seyircilerin hafızasına kazınan Arzu Yanardağ, son hali genç kızlara taş çıkarttı.

2011 yapımı komedi türündeki film Kolpaçino Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu.

Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Kubilay Penbeklioğlu ve Tuğba Melis Türk paylaştı.

Dizide Özgür (Şafak Sezer) geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür’ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder.

Büyük beğeni toplayan Şale karakteri, Arzu Yanardağ tarafından canlandırıldı.

Arzu Yanardağ'ın son hali

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'ın son hali ise merak konusu oldu.

Şimdilerde 42 yaşında olan Yanardağ, genç ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Sosyal medyada aktif olan Arzu Yanardağ'ı görenler, "Şale hala ateşli", "Efsanesin", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.